Нимайер: Горбачев отказался от ГДР еще до падения Берлинской стены

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил в разговоре с РИА Новости, что генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев отказался от реальной поддержки властей Восточной Германии еще до падения Берлинской стены, поэтому крах ГДР стал неизбежным.
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