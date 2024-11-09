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Нимайер: Горбачев отказался от ГДР еще до падения Берлинской стены

Нимайер: Горбачев отказался от ГДР еще до падения Берлинской стены

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил в разговоре с РИА Новости, что генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев отказался от реальной поддержки властей Восточной Германии еще до падения Берлинской стены, поэтому крах ГДР стал неизбежным.

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