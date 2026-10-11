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"Он настоящий монстр": бывшему полицейскому дали 11 лет за изнасилование

"Он настоящий монстр": бывшему полицейскому дали 11 лет за изнасилование

Manu Palomeque/ZUMA/TASS Бывшего сотрудника полиции Мерсисайда в Британии Райана Тикера приговорили к 11 годам тюрьмы за изнасилование и другие преступления сексуального характера.

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