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В Белогорском парке «Патриот» прошла военно-патриотическая игра «Они сражались не за награды»

В Белогорском парке «Патриот» прошла военно-патриотическая игра «Они сражались не за награды»

Провести целый ряд конкурсов 80 участникам игры помогли военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области.

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