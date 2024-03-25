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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Бунедкора» о вратаре ЦСКА Торопе: «Топ-уровень. В первом тайме отдал 10 из 10 хороших передач» 

На днях армейцы обыграли узбекский клуб (2:1) в товарищеском матче. «Кого отметил бы из ЦСКА? Однозначно это вратарь.

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