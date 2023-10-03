Без поправок на жалость: Эстония запретит «особым» детям учебу на родном языке

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что решение этого государства отказаться от образования на языках национальных меньшинств, включая русский, не противоречит нормам международного права.
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