Певица Аслу порвала фото с мужем и готовит песню о разводе

Певица Алсу похоже не собирается комментировать свой развод но выразит чувства в новой песне. Артистка объявила о разводе с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака, и хотя причины расставания остаются загадкой для публики, певица не собирается комментировать слухи.
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