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Наши шахматисты в Азии, жалоба «Локо» на судейство со «Спартаком», ЦСКА в полуфинале Кубка, Кэйн – в «Рейнджерс», 67 тысяч Fan ID в Москве и области и другие новости

1. Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию. По словам Дмитрия Пескова, это событие откроет двери для участия россиян в мировых соревнованиях.

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