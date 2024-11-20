В России провели обжиг и запуск электролизера для выплавки алюминия с применением инертных анодов

МОСКВА, 20 ноября, ФедералПресс. Российские ученые доработали технологию выплавки алюминия – впервые в истории инженеры провели обжиг и запуск промышленного электролизера на инертных анодах, а не на угольных, как раньше.
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