Ядреный гриб летел в Узбекистан: «Янтарь» вычислил цезий-137 в Домодедово, фонящий груз весил 30 кг В столичных аэропортах находят даже радиоактивные шулерские карты Полина Носова Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Александр Уваров Михаил Гаврикин Эльдар Магомедбеков Таможенники аэропорта Домодедово обнаружили в багаже пассажира 30 кг радиоактивных грибов.
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Мы в детстве играли со светящимися бусами.
чернобыльские грибочки?!!!!