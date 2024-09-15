Более 20 туристов из России пострадали в ДТП с автобусом в Египте

Российское посольство не получало обращений от путешественников Двадцать один турист из России пострадал в дорожно-транспортном происшествии с автобусом на трассе Суэц – Каир в Египте, сообщает издание Cairo24 со ссылкой на источник.
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