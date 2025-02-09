Только с Африки: ТОП-6 крутых лайфхаков, чтобы сохранить бананы свежими надолго Ирэн ОрлонскаяЕсли вы не являетесь принцессой Анной, обожающей перезревшие бананы, возможно, вам пригодятся советы по замедлению их созревания.
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