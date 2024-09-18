Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту получения травм несовершеннолетним в Санкт-Петербурге

В средствах массовой информации сообщается, что в подъезде многоквартирного дома на несовершеннолетнего упал элемент подвесного потолка, после чего ребенок был доставлен в больницу, где у него были установлены множественные ушибленные раны головы.
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