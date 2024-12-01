В России мандарины подорожали перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников в России наблюдается рост цен на мандарины. Согласно исследованию «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средняя стоимость одного килограмма мандаринов составила 252 рубля, что на 23% выше по сравнению с аналогичным периодом ноября прошлого года, передают РИА Новости.