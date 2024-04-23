В Петрозаводске школьник изрезал ножом двух девушек

Пострадавшие выжили. В Петрозаводске подросток пришел в гости к двум девушкам и искромсал их ножом. Шокирующий инцидент был зафиксирован вечером в минувший понедельник, 22 апреля, в доме, расположенном на улице Максима Горького, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.