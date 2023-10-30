Конгрессмен Куигли: снаряды для ВСУ нужны и Израилю

Прибывшие в Киев для обсуждения оборонных потребностей украинской армии члены двухпартийной делегации палаты представителей конгресса США заявили, что осведомлены о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ, при этом отметив, что они нужны и Израилю.