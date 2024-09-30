«Погиб боец самообороны»: один из районов Белгородской области подвергся атакам украинских БПЛА

В ночь на 30 сентября посёлок Октябрьский Белгородской области подвергся атакам БПЛА со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате погиб боец самообороны, находившийся при исполнении боевых задач.
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