По каким признакам понять, что к вам применили черную магию

Многие люди скептически относятся к вопросу черной магии, считая ее вымыслом или суеверием. Однако, такие великие ученые, как Исаак Ньютон, Галилео Галилей, Макс Планк, Альберт Эйнштейн, Френсис Коллинз, утверждали о существовании Высших Сил и Творца.
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