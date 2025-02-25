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«Не поддаётся логике»: Евросоюз включил в новый пакет санкций против России Карякина и Нагорного

«Не поддаётся логике»: Евросоюз включил в новый пакет санкций против России Карякина и Нагорного

Сергей Карякин и Никита Нагорный попали в 16-й пакет санкций Евросоюза против России. Бывшего претендента на мировую шахматную корону упрекнули в том, что он обратился с открытым письмом к Владимиру Путину после начала СВО.

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