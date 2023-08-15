Директор музея голодомора Украины Леся Гасиджак подаёт в суд на своих обидчиков

Константин Линьков

А кто из вас знаком с голодом? Может это она от голода пухнет, слабоверующие! Вот попы говорят, что у них животы растут от частых постов и что, теперь им нельзя на мэрсах ездить что ли? Кто безгрешен, бросьте в меня камень!