Юрий Кот Как отвести глаза от реализации 600 млн гривен, выделенные на музей голодомора в Киеве? Легко.
Директор музея голодомора Украины Леся Гасиджак подаёт в суд на своих обидчиков
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Она - прямое доказательство, что голодомор был нужен в медицинских и косметических целях!
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6 час.
С
Сергей
Это она от голода пухнет!
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5 час.
Константин Линьков
А кто из вас знаком с голодом? Может это она от голода пухнет, слабоверующие! Вот попы говорят, что у них животы растут от частых постов и что, теперь им нельзя на мэрсах ездить что ли? Кто безгрешен, бросьте в меня камень!
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3 час.
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