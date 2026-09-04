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Царьград

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Бескрестнов: Реактивные перехватчики не спасут от дронов РФ

Бескрестнов: Реактивные перехватчики не спасут от дронов РФ

Советник минобороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что реактивные перехватчики не помогут ВСУ против новых дронов РФ "Герань-4" и "Герань-5".

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