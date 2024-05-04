Марат Башаров напугал влюбленных участников «Битвы экстрасенсов» Певчую и Сакова страшным пророчеством

Марат Башаров осудил роман участников «Битвы экстрасенсов» Певчей и Сакова Марат Башаров предостерег участницу «Битвы экстрасенсов» Ирину Певчую, у которой завязался роман с другим участником реалити Саковым и напомнил о «проклятии невест».