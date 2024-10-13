Американский соцопрос: Украина не в приоритете у избирателей, но они верят в «Трампа-миротворца»

The Wall Street Journal со ссылкой на результаты собственного опроса, проведенного с 28 сентября по 8 октября утверждает, что Дональд Трамп имеет преимущество перед вице-президентом США Камалой Харрис в вопросе завершения войны на Украине.
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