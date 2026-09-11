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Воронежские новости

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54-летний скутерист без прав и с признаками опьянения отправился под арест в Воронежской области

54-летний скутерист без прав и с признаками опьянения отправился под арест в Воронежской области

Когда проверили документы, выяснилось, что прав у мужчины нет. На него составили протокол, а мировой судья назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток.

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