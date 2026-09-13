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Царьград

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Технюка перевели в "Черный дельфин" из-за угроз заключенных

Технюка перевели в "Черный дельфин" из-за угроз заключенных

Владислав Технюк, осужденный за тройное убийство в 2009, переведен из "Снежинки" в "Черный дельфин" в связи с угрозами его жизни со стороны других заключенных.

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