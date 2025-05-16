Катерина Ковальчук намекнула на беременность, вызвав бурю обсуждений в Сети

Актриса в последнее время изменила стиль 32-летняя актриса Катерина Ковальчук, супруга Гарика Харламова, спровоцировала слухи о возможной беременности, опубликовав загадочный пост с эмодзи птенчика в скорлупе.
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