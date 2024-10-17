Ганчев поддержал харьковчан, предлагающих референдум о вступлении в состав РФ

Влад Владимиров

Еще раз для особо" одаренных" я сейчас здесь снова повторю, что судьба территорий должна решаться лишь по воле большинства этих "местных" жителей. Не всех граждан, а только тех, кто там живет. Это я особо ретивых "патриотов" снова говорю: когда их отдавали -волю людей не спрашивали "граждане в кителе"...