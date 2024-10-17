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Ганчев поддержал харьковчан, предлагающих референдум о вступлении в состав РФ

Ганчев поддержал харьковчан, предлагающих референдум о вступлении в состав РФ

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что полностью поддерживает жителей региона, предлагающих провести референдум о вступлении в состав Российской Федерации.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Еще раз для особо&quot; одаренных&quot; я сейчас здесь снова повторю, что судьба территорий должна решаться лишь по воле большинства этих &quot;местных&quot; жителей. Не всех граждан, а только тех, кто там живет. Это я особо ретивых &quot;патриотов&quot; снова говорю: когда  их отдавали -волю людей не спрашивали &quot;граждане в кителе&quot;...
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