Ганчев поддержал харьковчан, предлагающих референдум о вступлении в состав РФ

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что полностью поддерживает жителей региона, предлагающих провести референдум о вступлении в состав Российской Федерации.
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