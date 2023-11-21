Западные ценности справедливости начали меняться. Чему способствуют ошибки Зеленского

Представление о справедливости в мире постепенно меняется, пишет JB Press. Украина и Израиль, которых раньше воспринимали как "несправедливо обиженных", сталкиваются с все большей критикой и теряют поддержку.
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