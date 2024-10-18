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Тульские новости

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Павел Татаренко высказался о необходимых мерах поддержки для импортозамещения

Павел Татаренко высказался о необходимых мерах поддержки для импортозамещения

В Туле, 17 октября прошел бизнес-завтрак, организованный тульским отделением «Деловой России». За столом собрались представители бизнеса и заместитель председателя правительства Тульской области Павел Татаренко.

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