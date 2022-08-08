Заявление: На Запорожской АЭС существует риск радиационного выброса

Украинская государственная атомная энергетическая компания «Энергоатом» заявила в субботу, что после ракетного обстрела территории возле Запорожской АЭС существует «серьезный риск» для безопасной эксплуатации энергоблока, сообщает Kyiv Independent.
Украинская государственная атомная энергетическая компания «Энергоатом» заявила в субботу, что после ракетного обстрела территории возле Запорожской АЭС существует «серьезный риск» для безопасной эксплуатации энергоблока, сообщает Kyiv Independent.
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