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Заявление: На Запорожской АЭС существует риск радиационного выброса

Заявление: На Запорожской АЭС существует риск радиационного выброса

Украинская государственная атомная энергетическая компания «Энергоатом» заявила в субботу, что после ракетного обстрела территории возле Запорожской АЭС существует «серьезный риск» для безопасной эксплуатации энергоблока, сообщает Kyiv Independent.

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