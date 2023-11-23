В Забайкалье зоозащитники создали петицию против усыпления бездомных собак

Забайкальские зоозащитники разместили петицию в протест практики усыпления бездомных собак.В ноябре законодатели в Бурятии приняли в первом чтении законопроект, разрешающий эвтаназию бездомных собак при определённых обстоятельствах.
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