В Арктической школе туризма и гостеприимства-2024 подвели итоги обучения

В «Арктической школе туризма и гостеприимства» прошли обучение 120 человек из разных городов Ямала, таких как Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым, Лабытнанги, а также села Аксарка и поселка Горнокнязевск.
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