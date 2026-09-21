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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Магомед Анкалаев бросил вызов Пауло Косте: «Победишь меня и уйдешь из UFC миллионером»

Экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев предложил Пауло Косте провести бой. Коста в соцсетях заявил, что у него остался последний бой по контракту, и обратился к руководству UFC: «Хочу публично изложить свою позицию.

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