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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Tarisland получит свой первый сезон, Blight Dragon Elegy, в октябре Команда выпустила нову...

Tarisland получит свой первый сезон, Blight Dragon Elegy, в октябре Команда выпустила нову...

Tarisland получит свой первый сезон, Blight Dragon Elegy, в октябреКоманда выпустила новую дорожную карту на следующие 2 месяца, а также подробности контента первого сезона, включая новые зоны, новый PvE-контент, более высокий максимальный уровень и многое другое.

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