Tarisland получит свой первый сезон, Blight Dragon Elegy, в октябре Команда выпустила нову...

Tarisland получит свой первый сезон, Blight Dragon Elegy, в октябреКоманда выпустила новую дорожную карту на следующие 2 месяца, а также подробности контента первого сезона, включая новые зоны, новый PvE-контент, более высокий максимальный уровень и многое другое.