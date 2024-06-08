Александр Беглов выразил соболезнования главе ЛНР в связи с гибелью людей при обстреле Луганска

Губернатор Петербурга заявил, что наш город разделяет горе каждой семьи, которую постигла эта трагедия Губернатор Петербурга Александр Беглов направил соболезнования главе Луганской Народной Республики (ЛНР) Леониду Пасечнику в связи с обстрелом Луганска, повлекшим гибель мирных жителей.
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