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Царьград

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Ещё один удар от "Вайлдберриз": Китайский фокус разоряет русских

Ещё один удар от "Вайлдберриз": Китайский фокус разоряет русских

Раздавленных миллионными убытками продавцов маркетплейса-гиганта добивают: китайцы внаглую размещают карточки со своим "ворованным" товаром, который в два раза дешевле оригинала, на страницах магазинов отечественных производителей.

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