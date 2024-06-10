В Каслях перед судом предстанет мачеха, почти год измывавшаяся над трехлетней падчерицей

Мачеха из Каслей ответит в суде за издевательства над падчерицей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании маленькой падчерицы, а также причинении ей тяжкого вреда здоровью по неосторожности.