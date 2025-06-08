Чемпион UFC из Грузии встал на колено перед Трампом

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили, ставший чемпионом UFC, встал на колено перед президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на турнире в Ньюарке, Событие транслировалось 8 июня на телеканале «Матч Боец».
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