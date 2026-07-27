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Дом 2 новости и слухи 27.07.2026

Дом 2 новости и слухи 27.07.2026

Вокруг семьи Хорошевых вновь разгораются обсуждения. Едва Евгения Хорошева поделилась кадрами из спортивного зала, где тренировалась вместе с Ириной-Марией Мациевски, как Сергей Хорошев дал понять в социальных сетях, что подобное развитие событий его совершенно не устраивает.

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