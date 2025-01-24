Отличная идея оформить подоконник кафельной или мозаичной плиткой! Идеи декора

Интересный декор на подоконнике можно создать с помощью кафельной или мозаичной плитки . У кого есть дизайнерские способности то запросто можно сделать самим интересный дизайн! Хотя при том выборе плитки, что на данный момент представлено в строительных магазинах даже и не стоит заморачиваться, можно прекрасно воспользоваться тем выбором, что есть в наличии))))))) Практичность таких подоконников очевидна - они не темнеют как пластик и их не ведет как деревянные.