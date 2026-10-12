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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок Санкт-Петербурга. Даниелян, Строганов, Терновский, Полянский, Зонов выступят с короткими программами

12 октября мужчины выступят с короткими программами на третьем этапе Кубка Санкт-Петербурга. Кубок Санкт-Петербурга 3-й этап Мужчины Короткая программа Начало  – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38» .

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