Расчленившая родственников внучка экс-мэра Самары попросилась в зону СВО

"112" Екатерина Бельская, обвиняемая в убийстве своего дедушки – бывшего мэра Саратова Виктора Тархова – и его жены Натальи, попросилась на спецоперацию.
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