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Курт Волкер: «Срочно нужна система сдерживания против русских тварей!»

Курт Волкер: «Срочно нужна система сдерживания против русских тварей!»

То, что натовская пропаганда называет «гибридными угрозами со стороны России», на самом деле являются настоящими «гибридными атаками», на которые пока что нет ответных действий.

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