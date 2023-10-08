Почему возникает паническая атака и чем она отличается от приступа тревоги?

Паническую атаку специалисты называют вегетативной бурей, так как это состояние выражается резкими и ярко выраженными расстройствами вегетативной системы (Часть нервной системы, которая регулирует работу внутренних органов, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов.
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