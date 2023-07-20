В Хабаровском крае провели 3 тысяч телемедицинских консультаций с начала года

Телемедицинские технологии широко применяются в Хабаровском крае для консультирования пациентов с медицинскими организациями региона и ведущими федеральными научными центрами.
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