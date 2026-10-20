В Москве продолжают развивать стационарную медицинскую помощь детям. Сергей Собянин сообщил, что в столице действуют девять детских больниц и отделения других клиник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В Обновленную хокке...
- ВД Дезинфекция мусор...
- Роспись в будние ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым