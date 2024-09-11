Вайцеховская назвала самое странное событие года в фигурном катании

Обозреватель RT Елена Вайцеховская назвала решение провести церемонию захоронения праха олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова 11 сентября одним из самых странных событий года в фигурном катании.
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