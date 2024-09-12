За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими

В 08-02 в Иванове на улице Н.Икрянистовой 47-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с движущимся по главной мотоциклом «Мотоленд» под управлением 41-летнего мужчины.