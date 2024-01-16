Нурмагомедов опроверг слухи о возвращении в UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на информацию о том, что может возобновить карьеру.
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