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ВСУ обстреляли Первомайск с помощью тяжелого вооружения

ВСУ обстреляли Первомайск с помощью тяжелого вооружения

Обстрел населенного пункта Первомайск Луганской Народной Республики (ЛНР) с помощью тяжелого вооружения произвели военнослужащие Украины, 15 мая передает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) ЛНР.

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