РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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WarGonzo: Российский боец «Малой» в одиночку взорвал опорник украинских боевиков

WarGonzo: Российский боец «Малой» в одиночку взорвал опорник украинских боевиков

Российский солдат с позывным «Малой» сумел один пробраться через линию фронта и заложить мину ТМ-62М под украинский опорный пункт и невредимым вернулся обратно в окоп, о чем сообщил Telegram-канал WarGonzo.

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