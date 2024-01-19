WarGonzo: Российский боец «Малой» в одиночку взорвал опорник украинских боевиков

Российский солдат с позывным «Малой» сумел один пробраться через линию фронта и заложить мину ТМ-62М под украинский опорный пункт и невредимым вернулся обратно в окоп, о чем сообщил Telegram-канал WarGonzo.
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